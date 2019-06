A previsão do tempo para amanhã, 20 de junho, é de céu muito nublado e uma ligeira subida da temperatura máxima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No continente, os períodos de muita nebulosidade, com possibilidade de aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro, vão diminuir gradualmente a partir do final da manhã. É esperado vento moderado a partir da tarde. As temperaturas mínimas oscilarão entre os 10ºC (Bragança, Braga e Viseu) e os 15ºC (Faro, Sagres, Lisboa e Aveiro). Quanto às temperaturas máximas, são esperados valores entre os 20ºC (Guarda) e os 29ºC (Évora). Nos Açores, esperam-se períodos de céu muito nublado em todos os grupos do arquipélago. As temperaturas vão variar entre os 17ºC e os 22ºC. Já na Madeira, o céu vai estar muito nublado, com possibilidade de aguaceiros, fracos e pouco frequentes. E as temperaturas deverão rondar os 18ºC (mínima) e os 24ºC (máxima). Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.