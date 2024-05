União Europeia

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, expressou hoje as "sinceras condolências" em nome da União Europeia (UE) depois de ser anunciada a morte de Ebrahim Raisi.

“A UE expressa as mais sinceras condolências pela morte do Presidente Raisi e do ministro dos Negócios Estrangeiros [Hossein Amir-]Abdollahian, assim como de todos os elementos da delegação e tripulantes [que morreram] no acidente de helicóptero. Os nossos pensamentos estão com as famílias”, escreveu Charles Michel na rede social X (antigo Twitter), ao início da manhã de hoje.

Rússia

O Presidente russo, Vladimir Putin, já reagiu, enviando uma mensagem oficial ao Irão, segundo a agência Tass.

Numa declaração divulgada pelo Kremlin, Putin apresentou as suas “profundas condolências” ao líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, classificando a morte do Presidente do país e de outros responsáveis como uma “enorme tragédia” e “uma perda difícil e irreparável”.

Putin classificou Raisi como “um político notável cuja vida inteira foi dedicada a servir a Pátria” e que "gozava legitimamente de grande respeito por parte dos seus compatriotas e de uma autoridade significativa no estrangeiro. Como verdadeiro amigo da Rússia, deu um contributo pessoal inestimável para o desenvolvimento das relações de boa vizinhança entre os nossos países e envidou grandes esforços para as elevar ao nível de parceria estratégica".

O líder russo lembrou ainda que se encontrou com Raisi várias vezes e que “guardará para sempre a melhor recordação deste homem maravilhoso”.

Antes, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, já tinha prestado homenagem à memória de Ebrahim Raisi e Hossein Amir-Abdollahian. "O Presidente Raisi e o Ministro dos Negócios Estrangeiros Amir-Abdollahian eram amigos verdadeiros e fiáveis", afirmou Lavrov em comunicado. "O seu papel no reforço da cooperação russo-iraniana mutuamente benéfica e da parceria de confiança é inestimável", afirmou também.

O chefe da diplomacia de Moscovo acrescentou que Raisi e Amir-Abdollahian eram "verdadeiros patriotas" que "defenderam firmemente os interesses" do Irão.

Hamas

O Hamas emitiu hoje uma declaração de agradecimento a Raisi e Amir-Abdollahian pelo seu apoio na guerra contra Israel. Citado pela Reuters, o grupo palestiniano disse que "estes líderes apoiaram a luta legítima do nosso povo contra a entidade sionista, deram um apoio valioso à resistência palestiniana e fizeram esforços incansáveis de solidariedade e apoio em todos os fóruns e campos para o nosso povo na firme Faixa de Gaza. Fizeram também esforços políticos e diplomáticos significativos para pôr termo à agressão sionista contra o nosso povo palestiniano".

Síria

O Presidente sírio Bashar al-Assad apresentou as condolências ao Irão após a notícia da morte do Presidente Ebrahim Raisi, demonstrando "solidariedade" com o Governo de Teerão que apoia Damasco desde o início da guerra civil síria.

"A Síria é solidária com a República Islâmica do Irão", declarou o Presidente Assad na mensagem aos dirigentes iranianos.

"Trabalhámos com o falecido Presidente para garantir que as relações estratégicas entre a Síria e o Irão permanecessem sempre de forma próspera", acrescentou o chefe de Estado da Síria.

Índia

Numa publicação no X, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi disse-se "profundamente entristecido e chocado" com o incidente.

"A sua contribuição para o reforço das relações bilaterais Índia-Irão será sempre recordada. As minhas sinceras condolências à sua família e ao povo do Irão. A Índia está ao lado do Irão neste momento de tristeza”, completou.

Turquia

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, recorreu ao X para reagir à morte de Raisi. Numa publicação em turco, o líder de Ancara afirmou que a Turquia estava ao lado do Irão neste momento difícil. “Como colega que testemunhou pessoalmente os seus esforços para a paz do povo iraniano e da nossa região durante o seu tempo no poder, lembro-me do Sr. Raisi com respeito e gratidão”, escreveu.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidana, também reagiu, dizendo que a Turquia "partilha a dor do povo iraniano, amigo e irmão"."Infelizmente, ficámos profundamente tristes ao ouvir as notícias do Irão", disse Fidan em conferência de imprensa, em Ancara.

Paquistão

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, anunciou um dia de luto devido à morte de Raisi e da restante comitiva.

“A grande nação iraniana ultrapassará esta tragédia com a coragem habitual. Paquistão observará um dia de luto e a bandeira será hasteada a meia haste em sinal de respeito pelo Presidente Raisi e pelos seus companheiros e em solidariedade com o irmão Irão”, escreveu no X.

Iraque

O primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia' Al Sudani, reagiu em comunicado "com profunda tristeza e pesar" à morte dos dois governantes "devido ao infeliz acidente de avião ocorrido no norte do Irão".

"Apresentamos as nossas sinceras condolências e simpatias ao Líder Supremo da República Islâmica, Ali Khamenei, e à nação do Irão, ao seu governo e ao seu povo. Manifestamos a nossa solidariedade para com o povo iraniano e os funcionários da República Islâmica durante esta dolorosa tragédia”, completou.

Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, recorreu ao X para afirmar que ele e os venezuelanos, se encontram "profundamente entristecidos por termos de nos despedir de uma pessoa exemplar, um extraordinário líder do mundo como o nosso irmão Ebrahim é, e será sempre, um excelente ser humano, defensor da soberania do seu povo e amigo incondicional do nosso país".

“A partir de terras bolivarianas, expressamos as nossas mais profundas condolências ao Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei e desejamos consolação divina por uma perda tão sensível. Associamo-nos aos sentimentos da sua família e dos nossos irmãos e irmãs iranianos nestes momentos difíceis.”