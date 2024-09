Todos os anos centenas de fãs do feiticeiro juntam-se na movimentada estação ferroviária para viver um bocadinho da experiência dos livros. Em conjunto ouvem o anúncio do comboio, que irá partir para Hogwarts na Plataforma 9 ¾, às 11 da manhã, de dia 1 de setembro, tal como acontece nos livros. Este ano trocaram-lhes as voltas e não se ouviu nenhum anúncio do género.

Como resposta ao silêncio, depois dos relógios tocarem as 11 badaladas, e da contagem decrescente, os fãs vaiaram em conjunto.

Contudo, segundo o jornal britânico The Guardian, a Warner Bros Discovery, dona do franchise Harry Potter, já tinha pedido aos fãs que este ano evitassem viajar para King's Cross no domingo, mas que antes vissem o programa de Youtube I’m a Celebrity … Get Me Out Of Here com Sam Thompsom para um episódio especial de regresso às aulas de Hogwarts.

A estação de King's Cross vive a saga Harry Potter de forma intensa, e é um dos locais favoritos de visita dos fãs, tendo inclusive uma Plataforma 9 ¾ onde se pode simular a mágica entrada para o mundo de Hogwarts.

A espera pelo anúncio para o comboio para Hogwarts tornou-se uma tradição onde se celebra anualmente o início do ano académico da escola de magia, com o horário do comboio a ser partilhado nos ecrãs e nos megafones de King's Cross. Contudo, este domingo não aconteceu.