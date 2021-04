Como se resumem mais de três horas de leitura da decisão instrutória da Operação Marquês?

Antes de mais, é importante referir que o dia de hoje não é (nunca foi, nem poderia ser) um ponto final.

Nos últimos dias, tive necessidade de salientar algumas vezes que hoje ficaríamos (apenas) a saber quem iria a julgamento no âmbito da Operação Marquês e por que crimes. Não é de estranhar que seis anos depois da detenção de um ex-primeiro-ministro os portugueses tivessem a expectativa de que o caso estivesse já numa outra fase, mais conclusiva. Mas não é o caso.

Conhecida a decisão do juiz Ivo Rosa ficamos a saber que:

Dos 189 crimes que constavam na acusação, apenas 17 seguem para julgamento.

Apenas cinco dos 28 arguidos seguem para julgamento: José Sócrates e Carlos Santos Silva vão ser julgados por três crimes branqueamento capitais e três de falsificação de documentos. Ricardo Salgado será julgado por três crimes de abuso de confiança. Armando Vara será julgado por um crime de branqueamento de capitais João Perna será julgado num processo por posse de arma

Todos os crimes de corrupção constantes da acusação ficaram pelo caminho. Todos. Prescreveram.

O Ministério Público vai recorrer da decisão do juiz Ivo Rosa, que acabou por deixar cair a maior parte dos arguidos e dos crimes. Esse será o próximo capítulo.

Mas há mais para ler nas entrelinhas desta sexta-feira de olhos postos no Campus de Justiça, numa tarde em que ninguém ganhou.

O juiz Ivo Rosa arrasou com o caso montado pelo procurador Rosário Teixeira. Falou em "especulação", "fantasia" e "incoerência", de acusações "inócuas" e "incongruentes", de "pouco rigor e consistência". A despronunciação dos arguidos e dos crimes foi muitas vezes acompanhada de uma crítica feroz ao Ministério Público.

Finda a leitura, há quem questione a postura do juiz e, por outro lado, quem coloque em causa a competência do Ministério Público — nomeadamente a opção de montar um mega-processo, praticamente ingerível, que acabou por "parir um rato", pelo menos na fase instrutória.

Para José Sócrates esta também não foi uma "saída limpa". Apesar de o juiz ter considerado que não havia indícios de corrupção nos casos do grupo Lena, do BES ou de Vale de Lobo, Ivo Rosa só não pronunciou o ex-primeiro-ministro por corrupção por ter recebido mais de um milhão de euros do seu amigo Carlos Santos Silva porque o crime prescreveu. A prescrição não o inocenta, é processual.

Um Ministério Público "incompetente" a produzir acusação, um ex-primeiro-ministro que só não responde por corrupção porque o crime prescreveu.

Quem fica realmente lesado? A Justiça e os portugueses.