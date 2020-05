É mais um capítulo na polémica que envolveu Mário Centeno, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. As declarações do Presidente na Autoeuropa foram consideradas pelo ministro das Finanças uma "ingerência" e terão motivado um pedido de demissão — Costa conseguiu demovê-lo. Na sequência do episódio, o Presidente terá pedido desculpas a Centeno esta quinta-feira.

