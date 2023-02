Neste episódio conversamos sobre botânica com a Francisca Aguiar, professora no Instituto Superior de Agronomia e investigadora no Centro de Estudos Florestais. A Francisca traz-nos um belo palavrão: “angiospérmicas”.

A conversa levou-nos a dar uma volta ao mundo das plantas. Nós evoluímos para reparar nos animais, especialmente naqueles que nos poderiam comer — e, no entanto, a vida no planeta é constituída quase só por plantas (o resto são pormenores). Será que nós reparamos o suficiente nesse verde que nos cobre o planeta, ou será que sofremos de algum tipo de cegueira?

Palavrões da Ciência é um podcast produzido pela MadreMedia e apresentado por Cristina Soares e Marco Neves. A partir de palavras do dia-a-dia e de alguns palavrões, vamos perguntar a cientistas portugueses o que andam a investigar e que surpresas nos trazem sobre o que nos rodeia. A primeira temporada terá oito episódios — vamos da matemática à botânica, passando pelos morcegos, pelo mar, pela alimentação — e pelas fadas dos dentes… Para não perder nenhum episódio, assine na sua plataforma favorita: Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Durante o episódio, conversamos sobre esta nossa desatenção ao mundo das plantas, sobre as histórias que se escondem nos nomes que lhes damos, sobre morangos que são frutos secos, alfaces com flores e que as plantas são umas criaturas um bocadinho interesseiras. No fim, descobrimos que, afinal, a Botânica não tem de ser aborrecida nem complicada.

No início, como habitual, o Marco fala-nos da origem de algumas palavras — como botânica e árvore. E o livro que a Cristina recomenda neste episódio é Trinta árvores em discurso directo, de António Bagão Félix.

Não perca mais uma conversa extraordinária com uma investigadora portuguesa, que nos dá uma outra visão do verde que nos rodeia.