"Os modelos numéricos continuam a sugerir, agora com elevado grau de confiança, o seu deslocamento para sueste, em aproximação à Península Ibérica a partir da tarde de Domingo dia 11, originando uma alteração significativa do estado do tempo no continente", pode ler-se no comunicado do IPMA enviado às redações.

De acordo com o comunicado, "prevê-se a aproximação à Península Ibérica de linhas de instabilidade transportadas na circulação da referida depressão, às quais estão associadas massas de ar quente e instáveis, com elevado conteúdo em vapor de água, e que a partir do final da tarde de Domingo, dia 11, irão originar períodos de chuva ou aguaceiros no litoral a norte do Cabo Espichel, que serão por vezes fortes, acompanhados de trovoadas e rajadas fortes a partir da madrugada de dia 12".

O cenário de precipitação deverá manter-se ao longo da semana, com abrandamento a partir de dia 14 de setembro.

Nos dias 12 e 13, prevê-se que na faixa costeira ocidental irá soprar por vezes forte, com rajadas até 65 km/h, e nas terras altas, com rajadas até 75 km/h.

"Atendendo a que estas serão as chuvas mais significativas da época após um período de seca prolongado, será provável a escorrência considerável das águas pluviais em zonas íngremes e em solos queimados, devido à sua lenta infiltração. Adicionalmente, e dependendo da intensidade local da precipitação, poderão ocorrer cheias rápidas em meios urbanos", pode ler-se no comunicado.

O IPMA irá continuar acompanhar a situação, atualizando os avisos meteorológicos.