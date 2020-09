A partir deste mês já pode pode ver ao vivo este grupo de Cangurus-vermelhos (Macropus rufus) no Jardim Zoológico de Lisboa. Em comunicado, o Zoo dá a conhecer a espécie em questão.

"Endémico da Austrália, o Canguru-vermelho é conhecido não apenas como o maior dos cangurus, mas também como o maior mamífero australiano. A sua pelagem é avermelhada, contrastando com as restantes espécies de canguru. Os machos podem pesar o dobro das fêmeas e, quando de pé, podem atingir os 2m de altura. Por ter como habitat natural desertos e savanas áridas do continente australiano, estes animais estão muito bem adaptados às condições adversas do meio", pode ler-se.

"Para além de conseguirem permanecer várias semanas sem beber água, conseguem ainda suportar o calor extremo, recorrendo a uma técnica de arrefecimento que passa pelo humedecimento das patas dianteiras com saliva", explica ainda a nota.

Todavia, de forma a assinalar a chegada destes novos habitantes ao Zoo de Lisboa, o Jardim tem em curso um passatempo que habilita os participantes a ganhar convites para conhecer ao vivo este grande canguru. Para isso, basta ir ao site oficial do parque, responder às questões colocadas e subscrever o canal oficial de YouTube do Zoo.

Na mesma nota enviada às redações, é explicado que no "final de 2019 e início de 2020, o continente australiano foi fustigado por um conjunto de fogos florestais de grandes dimensões, que destruíram mais de 11 milhões de hectares de floresta, devastando a fauna e flora" e que "a chegada dos novos habitantes à morada mais selvagem de Portugal tem também como objetivo relembrar a tragédia australiana, sensibilizando os visitantes para a ténue linha que separa uma espécie da extinção".