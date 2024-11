"Dezasseis anos depois, constato que o mundo está pior." O presidente do Brasil iniciou assim o seu discurso no encontro do G20, no Rio de Janeiro.

Lula da Silva anuncia uma aliança contra a fome para "acabar com essa chaga que envergonha a humanidade". "Fenómenos climáticos extremos têm um efeito devastador" aliados a um mundo em guerra refletem-se na pobreza e na fome, afirmou Lula da Silva na abertura dos trabalhos da cimeira do G20, que começa hoje no país. Um total de 81 países participarão desta aliança, uma prioridade da presidência brasileira do G20, disse Lula da Silva perante os líderes mundiais que durante dois dias também discutirão o aquecimento global e as guerras na Ucrânia e em Gaza.