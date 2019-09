Da Austrália à Europa, milhões de pessoas juntam-se esta sexta-feira em marchas contra as alterações climáticas.

De 21 a 23 de setembro, nas Nações Unidas, em Nova Iorque, vão realizar-se vários encontros pelo clima, a começar com uma Cimeira da Juventude no sábado e a terminar na segunda-feira com uma reunião de líderes políticos, que pretende que os líderes mundiais mostrem a vontade de tornar os seus planos de redução de emissões de CO2 mais ambiciosos. O secretário-geral da ONU pediu a todos os dirigentes mundiais que levem à cimeira de Nova Iorque planos concretos e não discursos.