Esta é uma seleção de fotografias que não publicámos esta semana (nota: algumas imagens podem ferir a sensibilidade de alguns leitores).

Se algumas das fotografias remetem para eventos em diferentes partes do mundo, outras valem pela força da imagem.

Sim, foi notícia o momento em que foram encontrados 39 corpos dentro de um camião no Reino Unido. As fotografias centraram-se quase sempre no camião e nas operações policiais. Mas, do outro lado do mundo, há famílias a temer que os seus filhos estejam entre os mortos.

Também esta semana multiplicaram-se as notícias sobre os avanços e recuos da ofensiva militar turca na Síria. Importa, claro, conhecer as decisões que os líderes tomam, nos seus gabinetes, para resolver as tensões. Mas importa, também, não esconder as marcas que, no terreno, vão ficando na pele daqueles que não conseguem fugir à geografia.

Dor e sofrimento, mas também alegria e criatividade, marcaram as vidas das pessoas à volta do globo ao longo da semana que passou.