O primeiro dos quatro voos de repatriamento de cidadãos do cruzeiro MSC Fantasia que atracou na capital portuguesa no domingo previstos para esta terça-feira, já descolou em direção a Alemanha, transportando um total de 154 passageiros.

Em conferência de imprensa, Paulo Ferreira, comandante da Polícia de Segurança Pública (PSP), adiantou que os próximos três voos ocorrerão ao início desta tarde. Às 14h00 seguirá um voo com destino ao Brasil, dez minutos depois um outro voo com destino a Londres, no Reino Unido e, por fim, às 16h10 um novo voo com destino a Alemanha.

Numa operação que Paulo Ferreira adjetivou de "complexa", o objetivo da PSP é assegurar que as normas da Direção-Geral da Saúde sejam cumpridas para minimizar possíveis casos de contágio. Neste âmbito, os autocarros que vão levar os passageiros do cruzeiro do terminal em Santa Apolónia até ao aeroporto Humberto Delgado, e que vão ser escolados pela PSP, levarão apenas um terço da capacidade total de passageiros. Na chegada, o objetivo é evitar as áreas públicas do aeroporto, fazendo com que as pessoas saiam dos autocarros para serem "transferidos diretamente para a aeronave".