De acordo com as últimas previsões meteorológicas, o dia de Ação de Graças, assinalado hoje nos EUA, será o mais frio desde que há registos.

Nestas três cidades, são esperadas temperaturas mínimas entre nove graus negativos e seis graus negativos, enquanto noutras cidades, como Burlington ou Portland, os termómetros descer até aos 14 graus abaixo de zero.

Em algumas zonas, a sensação térmica poderá atingir os 30 graus negativos.

A mensagem de Trump surge poucos dias depois do Presidente ter admitido que o aquecimento global “pode ter contribuído um pouco” para a progressão fulgurante das chamas, referindo-se aos incêndios que devastam a Calfiórnia há duas semanas e que já provocaram mais de 80 mortos.

Esta não é a primeira vez que Donald Trump questiona as alterações climáticas devido a uma onda de frio extremo.

No final do ano passado, o Presidente norte-americano afirmou que faria bem ao país “um pouco” de aquecimento global para combater as baixas temperaturas registadas no país.

“No leste [dos EUA], pode ser a noite de fim de ano mais fria de que há registo. Talvez pudéssemos usar um pouco do velho aquecimento global que o nosso país, não os outros países, iria combater pagando mil milhões de dólares. Agasalhem-se!”, escreveu Trump no Twitter.