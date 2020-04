A conferência de imprensa é conduzida pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que apresentará também o balanço da oitava reunião da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência.

Mariana Vieira da Silva começou por referir que o decreto relativo à segunda prorrogação do estado de emergência tem poucas diferenças face ao que foi aprovado há 15 dias. Contudo, foram feitos "ajustamentos e [criadas] outras medidas consideradas necessárias":

Possibilidade de participação em atividades relativas às comemorações oficiais do dia do trabalhador, mediante as recomendações das autoridades de saúde sobre o distanciamento social;

Suspensão da obrigatoriedade de publicação do boletim do trabalho de emprego de atos legislativos a aprovar pelo Governo;

Levantamento da cerca ao concelho de Ovar, mediante a aplicação de limitações especiais.

Foi ainda aprovado um conjunto de medidas extraordinárias de resposta à situação da Covid-19:

Decreto-lei que define o regime específico dirigido a viagens organizadas por agências de viagens e turismo, aplicável também às viagens de finalistas relativamente ao cancelamento de reservas em empreendimentos turísticos e estabelecimentos de Alojamento local e às relações entre agências de viagens e turismo, operadores de animação turística e empreendimentos turísticos e estabelecimentos de Alojamento local;

Decreto-lei que estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro dos contratos de execução duradoura, designadamente as parcerias público-privadas;

Decreto-lei que prorroga o período de acolhimento de vítimas de violência doméstica, quer nas casas abrigo, quer nas respostas de acolhimento de emergência e estabelece medidas de contratação para a área da Saúde.

De seguida, Eduardo Cabrita fez o balanço sobre o Estado de Emergência.

O Presidente da República decretou na quinta-feira a segunda prorrogação do estado de emergência em Portugal, por novo período de 15 de quinze dias, até 2 de maio, para permitir medidas de contenção da covid-19.

Também na quinta-feira, na Assembleia da República, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou esperar "que esta seja a última vez" que se decreta o estado de emergência em Portugal.

Tanto o decreto presidencial que declarou o estado de emergência como o decreto seguinte que o renovou estabeleciam o seu período de duração com a salvaguarda de que poderia ser renovado, nos termos da lei. Contudo, este terceiro decreto apenas contém o intervalo de tempo deste período de exceção, já sem referência a futuras renovações.

O decreto presidencial admite restrições ao direito de deslocação "assimétricas", aplicadas "a pessoas e grupos etários ou locais de residência” e prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".

O Presidente da República afirma ainda no decreto que as limitações ao direito de deslocação deverão permitir a comemoração do Dia do Trabalhador, embora com limites.

"Tendo em consideração que no final do novo período se comemora o Dia do Trabalhador, as limitações ao direito de deslocação deverão ser aplicadas de modo a permitir tal comemoração, embora com os limites de saúde pública previstos no artigo 4.º, alínea e) do presente decreto", lê-se no documento.

A alínea e) deste diploma, que é igual à do anterior decreto presidencial do estado de emergência, estabelece que o direito de reunião e de manifestação pode ser parcialmente suspenso com "as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia" de covid-19, "incluindo a limitação ou proibição de realização de reuniões ou manifestações que, pelo número de pessoas envolvidas, potenciem a transmissão do novo coronavírus".

O estado de emergência vigora em Portugal desde as 00:00 horas de 19 de março. De acordo com a Constituição, não pode ter duração superior a 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.

Portugal regista 657 mortos associados à covid-19, em 19.022 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 28 mortos e mais 181 casos de infeção.

Das pessoas infetadas, 1.284 estão hospitalizadas, das quais 222 em unidades de cuidados intensivos, e 519 foram dadas como curadas.