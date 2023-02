No quarto episódio do podcast Palavrões da Ciência, conversamos com a Luísa Louro Martins, professora no Instituto Superior de Agronomia. A Luísa investiga a composição química, a qualidade nutricional e os contaminantes dos alimentos vegetais. Este seu trabalho mostrou-lhe como é importante combater os mitos que existem sobre a alimentação junto do público em geral.

Palavrões da Ciência é um podcast produzido pela MadreMedia e apresentado por Cristina Soares e Marco Neves. A partir de palavras do dia-a-dia e de alguns palavrões, vamos perguntar a cientistas portugueses o que andam a investigar e que surpresas nos trazem sobre o que nos rodeia. A primeira temporada terá oito episódios — vamos da matemática à botânica, passando pelos morcegos, pelo mar, pela alimentação — e pelas fadas dos dentes… Para não perder nenhum episódio, assine na sua plataforma favorita: Spotify

É sobre alguns destes mitos da alimentação que conversamos hoje. Também falamos sobre contaminação na agricultura, dos metais pesados que existem no tabaco, que os caroços dos pêssegos podem ter cianeto — e que as nossas avós, às vezes, até tinham razão: o segredo está na dose, seja no açúcar ou em tantas outras coisas da vida.

Recomendamos dois livros: Os mitos que comemos e Os novos mitos que comemos, de Pedro Carvalho. Lá pelo meio da conversa, a Luísa ainda recomenda um outro livro (mas tem de ouvir para saber qual é).

Este é, sem dúvida, o episódio mais doce desta temporada.