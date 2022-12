O que está em causa?

Nas últimas semanas, os peruanos têm saído para as ruas em diversas partes do país para contestar a detenção do ex-Presidente Pedro Castillo, em 7 de dezembro, após este ter tentado dissolver o parlamento, no que foi entendido como uma tentativa de golpe.

As autoridades estimam que pelo menos 20 pessoas morreram e outras 63 terão ficado feridas na sequência dos confrontos ocorridos entre manifestantes e forças de segurança.

O Governo peruano decretou o estado de emergência a nível nacional, por um período de 30 dias, em resposta aos protestos em apoio a Castillo.

O que pretendem os manifestantes?

Os manifestantes pedem à nova Presidente do Peru, Dina Boluarte, a libertação do Presidente deposto Pedro Castillo, a dissolução do Congresso e a convocação de novas eleições gerais.

O que aconteceu a Pedro Castillo?

O ex-Presidente do Peru, sob investigação por rebelião, depois de uma tentativa falhada de dissolver o parlamento, vai ficar em prisão preventiva durante 18 meses, anunciou o Supremo Tribunal do país.

Professor rural de origem indígena e dirigente sindical sem ligações às elites, Castillo é sobretudo apoiado pelas regiões andinas, desde as eleições presidenciais de 2021, das quais saiu vencedor por curta margem, na segunda volta, contra a candidata de extrema-direita Keiko Fujimori, filha do anterior Presidente Alberto Fujimori, condenado em 2009 a 25 anos de prisão, mas que não cumpriu na totalidade.

De acordo com uma sondagem divulgada em novembro, cerca de 86% dos peruanos rejeita a composição do parlamento.

Qual a posição da atual presidente do Peru?

A Presidente do Peru, Dina Boluarte, garantiu hoje que irá permanecer em funções e criticou o parlamento por impedir a antecipação de eleições gerais, medida que poderia travar os protestos provocados pela destituição do ex-chefe de Estado Pedro Castillo.

"O que resolveria a minha demissão? Vamos ficar aqui, firmes, até que o Congresso decida antecipar as eleições. (...) Peço que reconsiderem a votação", disse Boluarte, dirigindo-se aos deputados que, na sexta-feira, rejeitaram a antecipação de eleições.

A reforma constitucional proposta por Boluarte aponta para a antecipação das eleições gerais para dezembro de 2023, requerendo ainda a redução dos mandatos presidencial e parlamentar até 30 de abril do ano seguinte.

A medida teve o apoio de apenas 49 deputados, havendo 33 votos contra e 25 abstenções, impedindo a reforma constitucional.

Que consequências é que estes protestos estão a ser para quem visitava o país?

Cerca de 5.000 turistas estão presos na cidade de Cusco, devido aos protestos.

Há portugueses entre os retidos?

Sim, há 65 portugueses retidos no Peru. O Governo português afirmou na sexta-feira, através do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, estar a diligenciar a retirada o mais rápido possível destes cidadãos.