De acordo com a SNS (Serviço Nacional de Saúde), o sarampo é uma infeção provocada por um vírus, caraterizada por febre, tosse, conjuntivite, corrimento nasal e manchas vermelhas na pele. Transmite-se por contacto direto com gotículas infeciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra. Habitualmente a doença é benigna, mas, em alguns casos, pode ser grave ou levar à morte.

Quais são os sinais e sintomas?

Início com febre e mal-estar, seguido de corrimento nasal, conjuntivite e tosse

Em algumas situações podem surgir pontos brancos no interior da bochecha, cerca de 1 a 2 dias antes do aparecimento da erupção cutânea;

Aparecimento da erupção cutânea (“manchas” que se iniciam na face e que depois se espalham para o tronco e para os membros), febre alta e estado de extremo cansaço físico e psíquico.

Como se pode prevenir?

Segundo o SNS, a vacinação é a principal medida de prevenção do sarampo. A vacina é gratuita e está disponível para todas as pessoas a nível nacional.

As pessoas não vacinadas e que nunca tiveram sarampo têm uma elevada probabilidade de contrair a doença se forem expostas ao vírus.

Qual é o período de contágio?

O contágio pode ocorrer desde 4 dias antes e até 4 dias após o início da erupção cutânea. O período de contágio pode ser mais prolongado nos doentes imunocomprometidos.

Em caso de sintomas, o que fazer?

Deve evitar-se o contacto com outras pessoas para prevenir o contágio (até 4 dias após o início da erupção cutânea);

Deve realizar-se análises ao sangue, urina e secreções orais, cujos resultados são enviados para o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) para confirmação ou não do diagnóstico de sarampo;

Deve comunicar-se aos profissionais de saúde quais as pessoas com quem contactou durante o período de contágio, para que possam ser sinalizadas.

Qual o tratamento?

O SNS garante que a maioria das pessoas recupera apenas com o tratamento dos sintomas. Os antibióticos não são eficazes contra o vírus do sarampo, mas são prescritos pelo médico para tratar as complicações, como pneumonia e otite, se ocorrerem.

O que fazer em caso de contacto com uma pessoa infetada?

Quem teve contacto com uma pessoa com diagnóstico de sarampo deve ser vacinado, de preferência nas primeiras 72 horas pós-exposição, se aplicável. A administração de imunoglobulina é realizada se a vacina for contraindicada.