Sete das 21 Comunidades Intermunicipais (CIM) anunciaram já para abril a aplicação das alterações no tarifário, enquanto outras 12 concretizam a medida em maio (a maioria das quais hoje) e uma – a do Alentejo Litoral – aplica as mudanças em julho.

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho informou no final de março estar a analisar a questão, não tendo a Lusa obtido informação sobre uma decisão final.

O Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART) prevê que as 21 CIM recebam, através do Orçamento do Estado, um total de 23,2 milhões de euros para adotarem medidas de redução tarifária nos transportes públicos nos respetivos territórios, e cada uma delas vai contribuir com pelo menos 2,5% da verba que lhes for transferida pelo Estado.

Além das CIM, a Área Metropolitana de Lisboa recebe 74,8 milhões de euros, comparticipando o programa com 25 milhões, enquanto a Área Metropolitana do Porto recebe 15,4 milhões e comparticipa com mais de 377 mil euros.

Nas duas zonas, as alterações nos tarifários ocorreram em abril.

Portugal tem 308 municípios, 278 deles no continente (243 representados em Comunidades Intermunicipais, 18 na Área Metropolitana de Lisboa e 17 na Área Metropolitana do Porto), 11 na Madeira e 19 nos Açores. As medidas do PART aplicam-se apenas aos municípios do continente, tendo as regiões autónomas soluções próprias.

Estas são as principais medidas para redução dos tarifários nos transportes públicos nas 21 Comunidades Intermunicipais conhecidas até hoje:

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC):

Os passes dos transportes públicos rodoviários no distrito de Évora sem qualquer apoio até agora vão ter uma redução de 32% a partir de hoje.

A CIMAC recebe “286 mil euros para aplicar nos transportes rodoviários”, informou o presidente, Carlos Pinto de Sá, explicando, que, por enquanto, os transportes urbanos da capital de distrito ficam de fora.

Segundo o responsável, “cada município é que irá tratar da situação do seu concelho e dos ‘vouchers’ para garantir as reduções dos tarifários”.

Está a ser estudada qual a redução a aplicar nos transportes urbanos de Évora, geridos pela câmara e cujos passes já estão abaixo dos 30 euros.

Também não avançam para já reduções tarifárias para a ferrovia, disse Carlos Pinto de Sá, defendendo que é preciso que a verba atribuída “seja reforçada”.

A CIMAC abrange os municípios de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa.

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL):