No próximo domingo, os portugueses vão escolher os deputados da Assembleia da República, de onde sairá o próximo primeiro-ministro.

Além dos debates, na televisão, rádio e outros suportes, "foi também ao Google que os portugueses recorreram para aceder a mais informação, comparar propostas e encontrar as respostas para as suas perguntas ou dúvidas sobre as eleições", refere o Google Trends.

Nos últimos sete dias, entre 19 e 26 de janeiro, entre as perguntas mais pesquisadas estão "o que são eleições legislativas", "o que cada partido defende em 2022" e "Chega, o que defende?".

Ainda no 'top 5' das questões pesquisadas estão "o que são partidos políticos" e "como funcionam as eleições legislativas".

Perguntas "como se forma um Governo", "como saber o círculo eleitoral", "PSD, o que defende" são outras das mais pesquisadas na última semana, comparativamente ao mesmo período da semana anterior.

Relativamente ao tema votar, a mais pesquisada foi "onde votar", seguida de "como saber onde votar" e "em quem votar 2022".

O Google Trends aponta que a quarta pergunta mais procurada sobre este tema foi "como saber em quem votar", seguida de "como antecipar o voto".

Saber "quando é o voto antecipado", o que "é o voto antecipado em mobilidade" ou como este funciona foram outras das perguntas mais pesquisadas nos últimos sete dias.

"Na lista de perguntas sobre votar, também surgiram perguntas como 'o que acontece se ninguém votar em Portugal?' e 'o que é preciso para votar pela primeira vez?'", refere o Google Trends.

Em termos de temas da agenda política, a covid-19, vacinas e saúde foram os temas mais pesquisados na última semana, seguidos de pobreza, educação, habitação, impostos e meio ambiente.

Já sobre a distribuição de interesse em cada partido político, a Iniciativa Liberal, com 26%, liderou as pesquisas, seguido do Chega (22%), Partido Social Democrata (11%), Partido Socialista (10%), CDS - Partido Popular (10%), Bloco de Esquerda (8%), Coligação Democrática Unitária (6%), Livre (4%) e Pessoas-Animais-Natureza (3%).

"No Google Trends podemos inclusivamente ir ao detalhe e perceber a distribuição do interesse por região em cada um dos partidos e ver que, por exemplo, o interesse pelo Iniciativa Liberal é maior nas franjas do litoral ou próximas do litoral do que no interior", refere.