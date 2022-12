As demissões do secretário de Estado e do ministro das Infraestruturas e Habitação aconteceram ao inicio da madrugada desta quinta-feira e as reações políticas começaram a surgir pouco depois na rede social Twitter.

André Ventura, do Chega, terá sido o primeiro a reagir ao dizer que o "Governo começa a ficar numa situação insustentável" e pede ao Presidente da República para "ponderar se está ou não em causa o normal funcionamento das instituições", diz o tuite do deputado publicado pelas 00h30.

Já Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, diz que apesar da saída do ministro das Infraestruturas e Habitação, as "dúvidas persistem" face às "opções políticas feitas em torno da TAP".

O caso TAP "não é único", diz a deputada em uma mensagem publicada pelas 00h50, referindo-se à banca e às parcerias público-privadas.

Ao início da madrugada de quinta-feira, tomou-se conhecimento que o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, apresentou a demissão do cargo ao primeiro-ministro e que António Costa já tinha aceitado.

Em comunicado divulgado pelo gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos explicou que “face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno” do caso da TAP, decidiu “assumir a responsabilidade política e apresentar a sua demissão”, já aceite pelo primeiro-ministro António Costa.

Momentos antes, o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, também se demitiu.

Tudo isso acontece em sequência do caso da ex-administradora da TAP, Alexandra Reis que o ministro das Finanças, Fernando Medina, demitiu na terça-feira - enquanto secretária de Estado do Tesouro-, menos de um mês depois da secretária de Estado ter tomado posse e após quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros que recebeu da TAP, empresa tutelada por Pedro Nuno Santos.

*com Lusa