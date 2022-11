Um funcionário da embaixada da Ucrânia em Madrid sofreu ferimentos "leves" pela "detonação" de uma carta-bomba destinada ao embaixador, o que levou Kiev a ordenar o reforço da segurança em todas as suas representações diplomáticas.

Como é que isto aconteceu?

Segundo a delegada de governo da região de Madrid, Mercedes González, a explosão aconteceu porque funcionário ferido, sendo o encarregado de segurança da embaixada, foi surpreendido enquanto abria uma carta "endereçada ao próprio embaixador" e trazida pelo "carteiro que vem todos os dias à embaixada".

"O encarregado de segurança, que é a pessoa que abre habitualmente a correspondência [...], abriu este envelope no jardim da própria embaixada" quando decorreu a explosão, causando "uma pequena ferida na sua mão direita", explicou González.

Este incidente, que aconteceu pelas 13:15 em Madrid (12:15 em Portugal Continental), levou as autoridades espanholas a agir de imediato.

Como é que a polícia espanhola agiu?

Ativou os seus protocolos antiterroristas e interditou a zona circundante à embaixada com um cordão de segurança. Uma viatura policial bloqueou o acesso à rua, situada num bairro residencial da capital espanhola.

Além disso, foi destacado um dispositivo de segurança e antiterrorista, que inclui peritos em explosivos e cães treinados que estiveram a inspecionar todo o edifício.

O cordão foi finalmente levantado pouco depois das 17:00 locais [16:00 em Lisboa].

O que aconteceu ao funcionário?

Segundo a agência espanhola EFE, sofreu apenas ferimentos ligeiros, tendo ido pelo próprio pé para o hospital Nuestra Señora de América e já teve alta médica.

A Ucrânia já reagiu?

Sim, após a explosão, a Ucrânia ordenou o reforço da segurança de todas as suas embaixadas.

"O ministro Dmytro Kuleba ordenou reforçar a segurança de todas as embaixadas ucranianas. Também pediu às autoridades espanholas que investiguem urgentemente este ataque", escreveu no Twitter o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Oleg Nikolenko.

De resto, em comunicado, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, afirmou que entrou em contato com o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, e com o embaixador da Ucrânia na Espanha, para averiguar o estado de saúde do funcionário ferido e transmitir o seu "apoio e solidariedade" devido ao "ataque".

E agora?

Não só a Polícia Nacional espanhola está a investigar o caso em conjunto com a Polícia Científica, como a justiça espanhola, por sua vez, iniciou diligências preliminares para investigar um possível crime de "terrorismo", informou um porta-voz do alto tribunal da Audiência Nacional, competente na questão.

*com agências