Ouça aqui o segundo episódio d'A Ponte:

Augusto Ezequiel acordou com a notícia da demissão do ministro Jorge Coelho. Naquela manhã de segunda-feira, 5 de março, estava longe de imaginar que só regressaria a casa a 8 de abril.

Esteve 37 dias consecutivos no Douro, a liderar as operações de busca e resgate dos três automóveis e do autocarro que caíram à água com a queda da ponte Hintze Ribeiro.

Numa operação com muitos cenários inéditos, o comandante da Armada, hoje almirante, este debaixo de todos os holofotes e na frente de todos os dedos que criticaram as estratégias para encontrar os 59 corpos.

No segundo episódio da série A Ponte, olhamos para as operações de resgate através dos olhos dos dois homens que lideraram quer as equipas que faziam o rastreamento do rio, quer os mergulhadores que validaram cada um dos ecos identificados.

A Ponte é uma série em áudio sobre a destruição da estrutura que ligava Castelo de Paiva a Entre-os-Rios, cruzando o Douro. Entre testemunhos de operacionais, autarcas e jornalistas, reconstituímos as razões por trás do acidente, os dias de sofrimento na margem do rio e as sequelas que perduram neste concelho no topo do distrito de Aveiro. Uma história para escutar ao longo das próximas semanas.

Novos episódios disponíveis todas as semanas no Spotify e Apple Podcasts e em qualquer outra plataforma de podcasts.

A Ponte é uma série produzida pela MadreMedia a partir de uma ideia de Pedro Soares Botelho. Tem direção de Rute Sousa Vasco, edição e supervisão de Inês Alves, acompanhamento técnico de Paulo Rascão e produção executiva de João Dinis. Ajuda à produção de Francisco Sena Santos, Isabel Tavares, João Couraceiro e Margarida Alpuim. Agradecimentos especiais a Augusto Ezequiel, Patrícia Espanhol e Paulo Rodrigues Vicente.