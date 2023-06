A média nacional dos exames do secundário realizados em 2022 foi de 11,40 valores (numa escala de zero a 20), o que representa uma descida de apenas 0,02 valores em relação ao ano anterior, segundo a análise da Lusa aos dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.

No ano passado, os alunos dos colégios melhoraram ligeiramente a sua performance nos exames nacionais (mais 0,2 valores), enquanto os das escolas públicas baixaram ligeiramente (menos 0,1 valor): A média no privado foi de 12,9 valores, enquanto no público foi de 11,2 valores.

No entanto, olhando para as diferentes disciplinas verifica-se que houve casos em que a média nacional subiu ou desceu quase dois valores.

Neste “sobe e desce” destacam-se as quatro disciplinas que levam sempre mais alunos a exame: Matemática A e Físico-Quimica, que subiram, e Português e Biologia e Geologia, que desceram.

A disciplina de Físico-Quimica, que no ano anterior teve uma média nacional negativa (9,78), chegou agora aos 11,69 valores, segundo a análise da Lusa aos mais de 32 mil exames realizados em 2022.

A subida de 1,91 valores teve também impacto no aumento de escolas com média positiva: Apenas uma em cada quatro escolas “chumbou”, ou seja, 127 escolas tiveram média negativa contra 509 com positiva.

Entre os 20 estabelecimentos com melhores resultados, só há dois públicos: A Escola Básica e Secundária de Lajes do Pico, em 7.º lugar, e a Escola Básica e Secundária de Mora, em 11.º.

A outra disciplina com maior subida é Matemática A. A média dos mais de 34 mil exames foi de 11,94 valores (mais 1,3 valores do que em 2021), sendo que 28% das 634 escolas “chumbou”.

Por outro lado, o desempenho dos alunos das escolas públicas a Matemática A fez aumentar a presença destas escolas entre as mais bem classificadas, com sete estabelecimentos na lista dos 20 melhores.

Já olhando para as disciplinas que mais desceram destaca-se Português: A média das cerca de 35 mil provas foi de 10,9 valores (menos 1,15 valores), fazendo com que 28% do total de escolas chumbasse na prova (141 num total de 642).

Há quatro escolas públicas entre as 20 melhores classificadas a Português: Escola Artística do Conservatório de Música do Porto (3.º lugar); Escola Básica e Secundária de Manteigas (7.º); Escola Básica e Secundária de Arcozelo, Ponte de Lima (17.º) e Escola Básica e Secundária de Vila Cova, Barcelos (18.º).

A Biologia e Geologia, a disciplina que leva mais alunos a exame (quase 40 mil), desceu também mais do que um valor passando de 11,96 para 10,77.

Uma em cada quatro escolas “chumbou” nesta disciplina e existe apenas uma escola pública entre as 20 mais bem classificadas: A Escola Básica e Secundária Dr.ª Judite Andrade, Sardoal, em Santarém.

As outras disciplinas cuja média desceu mais de um valor foram Geometria Descritiva A, agora com 10,45 valores (menos 1,91 que em 2021), e Matemática B que passou de média positiva (10,14) para negativa (8,93).

Matemática Aplicada às Ciências Sociais também teve uma ligeira descida, ficando agora com uma média de 10,47 valores, assim como Filosofia (11,1), Economia A (11,79), História da Cultura e das Artes (12,28), História A (12,34) e Inglês (14,89).

Em sentido contrário, com uma ligeira subida, surgem as duas restantes disciplinas de Geografia A (11,6) e Desenho A (14,1).