"Não queremos que ninguém fique isolado. Queremos que o SNMMP possa também enveredar pela via do diálogo", continuou.

"Obviamente que a via negocial implica a desconvocação da greve. É assim nesta, é assim em todas as greves, é assim em Portugal e na maioria dos países democráticos”, considerou o ministro.

"Nós não estamos do lado nem dos patrões nem dos trabalhadores. Nós estamos do lado de todos os portugueses", respondeu Pedro Nuno Santos quando confrontado com a possibilidade de estar a tomar o partido das entidades patronais.

Para o ministro, "o SIMM está de parabéns por ter dado este passo e ter-se juntado ao processo negocial com vista a melhorar e a dignificar a profissão de motorista".

Os motoristas de transportes de matérias perigosas e de mercadorias cumprem hoje o quarto dia de uma greve por tempo indeterminado, que levou o Governo a decretar uma requisição civil na segunda-feira à tarde, alegando incumprimento dos serviços mínimos.