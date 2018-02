Dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) citados hoje pela Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), indicam que o ano de 2017 na região Norte de Portugal fechou com um crescimento nas dormidas de 8,0%, atingindo 7,4 milhões, ou seja, mais 547,4 mil dormidas face ao período homólogo anterior.

A TPNP vai estar a partir da próxima quarta-feira e até 05 de março, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) com aquela que considera ser a sua “maior participação de sempre”, num espaço com “mais de mil metros quadrados", cerca de 100 parceiros e apostando na “Gastronomia e Vinhos”.

“É uma excelente forma de celebrar a distinção que dezembro nos trouxe: neste mês fomos o primeiro destino do mercado nacional, com um crescimento de quase 12%, e ultrapassamos os sete milhões de dormidas que tínhamos previsto alcançar em 2020”, refere o presidente da TPNP, Melchior Moreira

Em janeiro, durante a Feira Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), o responsável avançava já que a região Norte de Portugal contava em 2017 com perto de um milhão de visitantes de Espanha.

“Com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), iremos fechar o final do ano em perto de um milhão de visitantes do mercado espanhol", um motivo para “apostar definitivamente na promoção” neste mercado, referiu Melchior Moreira, à margem da sessão de abertura da Fitur 2018, onde Portugal se apresentou hoje como "o melhor destino do mundo".

Segundo estudos citados pelo presidente da TPNP durante a Fitur, 91% dos espanhóis que visitam a região Norte de Portugal ficam surpreendidos com o destino e com a oferta proporcionada.