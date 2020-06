Numa mensagem vídeo a partir da Fundação Obama, transmitida pelas televisões norte-americanas hoje, o ex-Presidente democrata (de 2009 a 2017) disse que são mais de 18 mil jurisdições locais que devem implementar reformas no policiamento.

“Grande parte das reformas que precisamos hoje - para prevenir o tipo de violência e injustiças que vimos – [devem] acontecer a nível local”, disse Barack Obama, lembrando o relatório que apresentou em 2015, no seu segundo mandato, depois da morte do jovem Michael Brown, às mãos da polícia.

Entre as soluções propostas naquele relatório, encontravam-se sugestões de retreino dos polícias, novas formas de identificar discriminações, melhor comunicação entre polícia e comunidades, e colocação estratégica das patrulhas em locais que garantam mais segurança.

Desta forma, o ex-Presidente estendeu o apelo a todos os ‘mayors’ do país, para se concentrarem a fazer mudanças e eliminar o “racismo institucionalizado”, em conjunto com executivos de condados e chefes de polícia.

Obama lembrou também que todas as pessoas que ocupam as posições mais importantes para as reformas foram eleitas, assim como “são os procuradores-gerais dos distritos e dos estados que decidem o que devem investigar”.