O acidente ocorreu pouco depois das 10:00, quando “um trabalhador misturou 25 litros de ácido sulfúrico com uma quantidade não apurada de óxido de cloro, o que criou uma reação química e a libertação de gases tóxicos”, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Óbidos, Marco Martins.

Onze trabalhadores da empresa Granfer, localizada na localidade de Usseira, distrito de Leiria, “ficaram afetados com problemas do foro respiratório e inflamação nos olhos, tendo sido transportados ao Hospital das Caldas da Rainha, onde foram assistidos”.

De acordo com o comandante, seis dos trabalhadores foram logo transportados numa carrinha da empresa e os restante cinco em ambulância, tendo todos sido “considerados feridos ligeiros”.

Os bombeiros procederam “numa primeira fase à evacuação da zona do laboratório”, onde se deu a fuga de gases, e depois, “após a trasfega da mistura para uma área mais arejada”, à evacuação total das instalações “para que pudessem ser arejadas”.

A laboração na empresa foi suspensa, mas já foi retomada após o período do almoço.

No local estiveram 22 operacionais apoiados por 11 viaturas, entre as quais duas ambulâncias dos bombeiros do Bombarral, uma dos bombeiros do Cadaval e três da corporação de Óbidos, um veículo de combate a incêndios, a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital das Caldas da Rainha e a GNR.