Nesta edição, “o evento será ainda mais dedicado ao setor da educação e da capacitação de novas gerações”, informou a Câmara Municipal de Óbidos, no distrito do Leiria, destacando as “Game Dev Sessions”, que levarão à vila figuras de referência na área dos videojogos para participar em conversas e ‘workshops’.

A programação inclui zonas dedicadas ao ‘retrogaming’, realidade virtual, videojogos, eSports, cosplay, jogos de dança, entre outras propostas.

“Serão 50 horas de evento, 16 atividades para conhecer, mais de 300 equipamentos disponíveis, cerca de 50 horas de ‘talks’ e ‘workshops’ com cerca de 35 especialistas, marcando presença alguns dos mais relevantes ‘influencers’ oriundos da comunidade de gamers”, divulgou a autarquia.

As sessões, naquele que a organização considera ser “um dos maiores encontros de criadores, estúdios e talentos emergentes do setor em Portugal” , contam, este ano, com a presença de Jessica Monteiro, da Pixar, Patrice Leymarie, da IAMAG, e Christopher Hamilton, da International Game Developers Association (IGDA).

As conversas e ‘workshops’ versarão sobre “áreas muito diversas, como animação, VFX, direção de arte, design de personagens e produção de jogos”, referiu a autarquia, sublinhado também a participação de Rui Romano, Ricardo Flores, Diogo Rato e João Sousa, entre outros convidados.

O programa contempla sessões temáticas nas áreas de 2D e 3D Art, Game Design, Animação e Efeitos Visuais (VFX), Desenvolvimento, Produto, Investigação e Demonstração Técnica, e, ainda, ‘networking’ e ‘hangouts’ informais.

O evento promove ainda momentos de convívio e partilha informal, com sessões de Welcome Coffee, almoços comunitários ou ‘Happy Hours’, e conta com a participação da Associação de Produtores de Videojogos Portugueses.

As sessões de ‘talks’ decorrerão na Praça da Criatividade, junto à vila de Óbidos, enquanto os ‘workshops’ especializados e ‘masterclasses’ terão lugar no Parque Tecnológico de Óbidos, ambos com atividades ao longo dos quatro dias.

As Game Dev Sessions terminam em 10 de maio, com uma cerimónia de encerramento, onde serão anunciadas novas iniciativas e colaborações estratégicas para o setor.

As entradas para o evento são gratuitas.