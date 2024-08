Numa mensagem divulgada na página oficial na Internet da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa considerou Álvaro Monjardino como uma “personalidade marcante a nível político e cultural”, destacando-o como um dos fundadores dos Açores autonómicos.

O Presidente da República manifestou ainda “gratidão nacional pelo papel histórico que Álvaro Monjardino desempenhou, desde os anos 70 e até ao século XXI, ao serviço do povo açoriano e de Portugal”.

Na mensagem em que evoca Álvaro Monjardino, Marcelo Rebelo de Sousa recordou "a sentida homenagem" a que presidiu, realizada em 2021, no âmbito das comemorações dos 45 anos da Autonomia dos Açores, com a inauguração da Biblioteca Álvaro Monjardino, na Horta, Ilha do Faial.

Marcelo Rebelo de Sousa será representado nas cerimónias fúnebres de hoje e domingo pelo Representante da República nos Açores.