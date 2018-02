O PSD quer dar "força negocial" a Portugal junto da União Europeia para a discussão do próximo quadro comunitário, defendeu hoje o vice-presidente social-democrata Castro Almeida que se reúne na terça-feira com o ministro Pedro Marques.

"O nosso objetivo é procurar articular posições com o Governo para que o Governo possa apresentar-se em Bruxelas com o conforto de um grande consenso nacional. Queremos dar força negocial às posições de Portugal junto da União Europeia", defendeu Castro Almeida, em declarações à agência Lusa.

O vice-presidente do PSD explicou que as conversações com o Governo vão desenrolar-se em dois planos, numa primeira fase sobre as negociações do próximo ciclo de fundos europeus e, numa segunda fase, sobre "questões internas" portuguesas, relativamente às quais o consenso é "mais exigente" e "mais difícil".

A primeira fase será de preparação da posição que Portugal vai ter perante a Comissão Europeia e “tem a ver com o volume de fundos, designadamente, e com as grandes orientações dos fundos", afirmou Castro Almeida.

Esta primeira fase "tem de estar encerrada antes do verão, se não, deixa de ser útil", declarou.

Numa segunda fase, o PSD e o Governo abordarão "questões internas": "Dentro de Portugal, as autoridades portuguesas têm uma grande margem de manobra e, nessa margem de manobra, procuraremos também articular posições com o Governo para tomar uma posição o mais possível consenso".

"Para esta segunda fase, o acordo é mais exigente, é mais difícil, exige uma maior disponibilidade para diálogo e para consensualizar posições", afirmou.

Segundo Castro Almeida, na primeira reunião que terá com o ministro do Planeamento, Pedro Marques, que está marcada para terça-feira, serão tratados os pontos em que devem "procurar um consenso", bem como "definir uma metodologia de trabalho" e um calendário.

"É um primeiro encontro, que visa estabelecer o quadro do trabalho futuro", afirmou.

"Estas coisas para serem sérias, exigem trabalho sério, não estamos preocupados em apressar notícias, ‘sound-bites'", vincou.