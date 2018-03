Parte da Avenida Casal Ribeiro, em Lisboa, encontra-se hoje à tarde fechada ao trânsito automóvel e de peões devido a um “objeto suspeito” encontrado junto a um edifício, disse à Lusa fonte policial.

“Trata-se supostamente de um saco suspeito que está abandonado na via pública junto a um edifício na Avenida Casal Ribeiro. Foram tomadas as medidas preventivas de isolamento do local e vamos proceder à verificação do objeto”, disse Hugo Palma, das Relações Públicas da Direção Nacional da PSP.

De acordo com Hugo Palma, o alerta foi dado “pouco depois das 12:15” e o isolamento do local, no Saldanha, foi feito por elementos do Comando Metropolitano de Lisboa, enquanto a verificação do objeto será realizada pela Unidade Especial de Polícia.

Hoje de manhã, todas as dependências do Banco Português de Investimento (BPI) da cidade de Lisboa foram evacuadas devido a uma ameaça de bomba, mas os funcionários voltaram entretanto às instalações, segundo fontes da PSP e do banco.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) adiantou ainda à Lusa que “quando os funcionários da dependência do BPI [na Avenida Casal Ribeiro] estavam a regressar ao local de trabalho repararam num objeto estranho junto ao exterior”.

“A administração pediu ajuda policial, que mandou para o local uma equipa do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo”, precisou a fonte do Cometlis, adiantando ainda que no perímetro de segurança foram fechadas ao trânsito a Rua Actor Taborda até à Avenida Defensores de Chaves e a Rua Fernão Lopes.