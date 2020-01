Além da consolidação da escarpa, o projeto inclui ligações pedestres como uma entre a cota alta e a baixa e o reforço de ligação entre o passadiço ribeirinho que existe na Afurada e será prolongado a Lever.

“Infelizmente, o procedimento esteve mais de dois anos parado no Tribunal de Contas (TdC) por causa de uma impugnação e mais dois meses por um conflito com ex-moradores. Mas esta é uma obra muito importante, quer porque a situação constituía risco para pessoas e para monumentos Património da Humanidade, quer porque altera a imagem do concelho”, referiu Eduardo Vítor Rodrigues.

Em outubro de 2018, o autarca revelou que recebeu o visto do TdC, estando pronto para avançar com a obra, sendo que a demora no arranque quase levou a perda de fundos, o que significava não encaixar três milhões de euros, 90% do total do valor da empreitada, cabendo à autarquia o pagamento dos restantes 10%.

Em fevereiro de 2016 o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, classificou a área da escarpa da Serra do Pilar como "uma das quatro maiores zonas de risco de derrocada do país".