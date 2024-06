Em comunicado, a Metro do Porto especifica que os condicionamentos noturnos ocorrerão de segunda a quinta-feira no cruzamento das avenidas da Boavista e de Marechal Gomes da Costa, que será cortado ao trânsito.

A intervenção realizar-se-á das 21:00 às 07:00, obrigando a alterações na circulação rodoviária que vão ocorrer de forma faseada.

Em concreto, entre as noites de segunda e quarta-feira, o trânsito no sentido ascendente da Avenida da Boavista será desviado para o corredor central, a partir do local de confluência com a Marechal Gomes da Costa até à Rua Correia de Sá.

A Metro do Porto acrescenta que fica também proibida a viragem à esquerda da Avenida da Boavista para a Avenida do Marechal Gomes da Costa e o acesso desta última à Boavista.

Alternativamente, para aceder à Avenida da Boavista vindo da Marechal Gomes da Costa será possível virar na Rua de Serralves, seguindo depois pela Rua de Ciríaco Cardoso.

Já para chegar à Marechal via Boavista, a empresa recomenda o desvio na Rua de Jorge Reinel.

Já na noite de quinta-feira, sofrerá impacto o trânsito descendente, com a mudança da circulação para o corredor central da Avenida da Boavista a acontecer desde a Rua de São João de Brito até à Rua Correia de Sá.

Também ficam impedidos os acessos à Rua Dr. Alberto de Macedo e à Avenida da Boavista através da Rua das Campinas.

Como alternativa, o acesso à Avenida Marechal Gomes da Costa é feito neste caso pela Rua de Tânger, onde se chega pelo cruzamento com a Avenida do Dr. Antunes Guimarães, recomenda a empresa.

O Bus Rapid Transit (BRT, vulgo 'metrobus' do Porto) será um autocarro a hidrogénio verde que circulará em via dedicada na Avenida da Boavista e em convivência com os automóveis na Avenida Marechal Gomes da Costa, com serviço operado pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).

O novo serviço da Metro do Porto ligará a Casa da Música à Praça do Império (em 12 minutos) e à Anémona (em 17) este ano.