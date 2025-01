Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) informou que na origem do corte estarão obras de requalificação dos sistemas de segurança do Túnel do Grilo, situado no IC17/CRIL (Circular Regional Interior de Lisboa), na Grande Lisboa.

Este condicionamento será acompanhado pela Divisão de Trânsito de Lisboa da PSP.

Em julho do ano passado, a Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou condicionamentos de trânsito durante nove meses para obras de reabilitação e modernização do Túnel do Grilo, orçadas em 14 milhões de euros.

A intervenção contempla a melhoria do sistema de drenagem, a colocação de um novo pavimento e a substituição dos sistemas de iluminação, ventilação e rede de combate a incêndios.

Serão ainda colocados no túnel sistemas de deteção de matérias perigosas, de controlo de velocidades (radares), de contagem e classificação de veículos e de videomonitorização.

O Túnel do Grilo foi inaugurado em 1998 e localiza-se no lanço Olival Basto/Sacavém do IC17/CRIL, tendo atualmente um tráfego médio diário superior a 115 mil veículos.