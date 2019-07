“Com a permissão do Museu Nacional Afegão, vamos expor algumas [peças] no Museu Britânico, antes de serem devolvidas pela embaixada”, anunciou o diretor do Museu Britânico.

Tábuas de argila, datadas de um período de tempo entre os séculos VI e IV, depois de Cristo, e apreendidas em fevereiro de 2011, pertencem também às obras que serão devolvidas.

Nestas pequenas tábuas estão inscritos 154 textos em escrita cuneiforme, entre letras, textos matemáticos e símbolos de economia.

As tábuas de argila, provenientes de Irisagrig, uma cidade que sofreu muitos assaltos após a invasão americana no Iraque e a captura do presidente Saddam Hussein, em 2003, serão devolvidas ao Museu Nacional do Iraque, na capital, Bagdad.

O Museu Britânico, em Londres desenvolveu, ainda, um projeto de colaboração com associações de antiguidades, colecionadores e vendedores de arte, com o objetivo de identificar e devolver objetos roubados no Egipto e no Sudão.

No ano passado, este projeto identificou cerca de 700 objetos roubados, nos dois países.

Frequentado por mais de seis milhões de visitantes, entre 2018 e 2019, o Museu Britânico detém, na sua coleção, algumas peças reivindicadas há anos pelos seus países de origem, como a "Pedra de Roseta", do Egipto, e os "Frisos de Pártenon", da Grécia.