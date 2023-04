“No âmbito da concretização do plano de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa para o prolongamento das linhas Amarela e Verde (Rato/Cais do Sodré), o Metropolitano de Lisboa vai iniciar uma nova fase na construção da estação Santos, que implica constrangimentos na circulação nas imediações desta zona da cidade”, indica a empresa, em comunicado.

Os constrangimentos vão ter lugar a partir de 26 de abril e até ao final de dezembro de 2024 e implicam a interrupção do trânsito rodoviário na zona do Largo Vitorino Damásio, nos quarteirões entre a Rua da Boavista e a Rua D. Luís I, nas imediações da Avenida D.Carlos.

Durante este período, a circulação rodoviária será também interrompida “ao tráfego em geral” na zona ribeirinha e na Avenida 24 de Julho, entre a Avenida Infante Santo e a Avenida Mouzinho de Albuquerque, em ambos os sentidos, estando apenas reservada a trânsito local.

“O Metropolitano de Lisboa recomenda que, sempre que possível, seja evitada a circulação na zona de influência das obras, devendo utilizar-se percursos alternativos que não sejam afetados pelos constrangimentos dos referidos trabalhos”, é aconselhado na nota.

As informações sobre os condicionamentos e alternativas de percurso podem ser consultados no sitio da internet do Metropolitano de Lisboa, através do link.

“O Metropolitano de Lisboa lamenta, desde já, os transtornos que estes condicionamentos e desvios de trânsito possam vir a causar nas rotinas diárias da população em geral por ocorrerem numa zona de grande densidade de tráfego”, indica a empresa, sublinhando que “estes trabalhos são decisivos para a construção da estação de Santos.

A linha circular, prevista inaugurar em 2024, vai ligar a estação do Rato (linha Amarela) ao Cais do Sodré (linha Verde), numa extensão de mais dois quilómetros de rede e duas novas estações — Estrela e Santos, unindo as linhas Amarela e Verde num novo anel circular no centro de Lisboa.

A expansão da linha Circular tem um investimento total previsto de 240,2 milhões de euros, cofinanciado em 137,2 milhões de euros pelo Fundo Ambiental e em 103 milhões de euros pelo Fundo de Coesão, através do POSEUR — Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.