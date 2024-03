A circulação de comboios da CP — Comboios de Portugal entre as duas estações esteve já interrompida no fim de semana passado, em 24 e 25 de fevereiro.

“A circulação de comboios do Metropolitano de Lisboa não será afetada”, refere uma nota divulgada no ‘site’ da transportadora que opera as quatro linhas da rede de metro.

A interdição de circulação de comboios da CP entre Cais do Sodré e Algés terá início às 23:00 de sexta-feira e terminará às 02:00 de segunda-feira.

A interrupção prende-se com uma nova fase do projeto de construção da linha Circular do Metropolitano de Lisboa, que envolve a construção de um túnel para ligação da nova estação Santos à atual estação do Cais do Sodré.

Esta ligação Santos/Cais do Sodré será efetuada segundo uma técnica de escavação a céu aberto, o que implicará a realização de alterações provisórias do traçado da Linha de Cascais.

Trata-se, explica-se na nota, de uma zona da cidade com vários desafios de ordem técnica e de infraestruturas, incluindo ao nível do subsolo, que exigem uma intervenção com a maior segurança e rigor incompatível com a circulação dos comboios da CP.

Os trabalhos envolvem também a construção de um novo átrio (poente) na estação Cais do Sodré do Metropolitano de Lisboa, com dois acessos diretos à superfície para a plataforma da CP, o que permitirá “um aumento do escoamento dos clientes do interface do Cais do Sodré, onde operam o metro, CP, Carris e Transtejo”.

Além dos serviços rodoviários de substituição disponibilizados pela CP no âmbito das obras de modernização da Linha de Cascais, o Metro de Lisboa, a CP, a Infraestruturas de Portugal (IP), a Carris e outros operadores de transporte, em articulação com a Câmara de Lisboa, adotaram medidas para minimizar os constrangimentos causados pela suspensão do transporte ferroviário.

Foi criado um circuito alternativo em autocarros no trajeto Cais do Sodré/Algés e sentido inverso, entre a paragem dedicada à CP no Cais do Sodré, na Praça Duque da Terceira (gelataria Fiori), e o Largo da Estação de Agés (terminal rodoviário, junto à Avenida Marginal).

Um circuito direto em autocarros entre o Cais do Sodré e Algés e sentido inverso funcionará no sábado e no domingo, das 10:00 às 20:00, com partida do Cais do Sodré, na Rua da Cintura ao Porto de Lisboa (lado rio), após a Estação Fluvial, ou de Algés, na Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, frente à entrada principal do IPMA.

As carreiras da Carris que poderão ser utilizadas para circulação junto às estações da CP são a 15E, 751, 714, 728, 727, 732 e 201 (rede da madrugada) e, de Algés/Belém para o centro da cidade, 723, 729, 750, 751, 727 e 728.

Aos clientes da CP com passe Navegante válido para o percurso Cais de Sodré/Algés, recomenda-se na nota a utilização do elétrico 15E, com paragem da Carris no Cais do Sodré (lado terra), e no Jardim de Algés, na Praça 25 de Abril.

“Os autocarros ao serviço da CP estarão identificados e estarão equipados com rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, não sendo permitido o transporte de bicicletas”, alertam ainda a IP, CP e metro, acrescentando que “o transporte de animais de companhia de pequeno porte é permitido se o animal viajar acondicionado em contentor apropriado” e transportado como volume de mão.