Segundo o documento, uma percentagem elevada de pessoas assume que não usa os sentidos para saber se um produto está bom para consumo, e mais de metade (61%) dos que responderam a um inquérito acha a rotulagem dos produtos confusa ou insuficiente em relação a prazos de validade, o que os leva a desperdiçar comida que ainda poderia estar boa.

O estudo foi divulgado hoje pela empresa “Too Good to Go”, tendo sido feito com base num inquérito representativo a 2.000 pessoas em Portugal.

Dos resultados infere-se que “63% dos portugueses admite que se guia principalmente pela data de consumo preferente indicada no rótulo para determinar se um alimento ainda está em boas condições para consumo, ignorando outros sinais importantes como o cheiro, o aspeto ou o sabor”, diz-se num comunicado da empresa.

E acrescenta-se: “Esta dependência excessiva da data impressa leva ao desperdício de comida que poderia, na realidade, continuar a ser consumida com segurança, contribuindo para um problema que é, muitas vezes, evitável”.

Segundo a “Too Good to Go”, 38% dos portugueses podem estar a descartar alimentos em bom estado, especialmente por não entenderem bem a rotulagem das datas de validade.

A empresa, que combate o desperdício alimentar, diz que este continua a ser um “desafio premente” em Portugal, pelo impacto ambiental e social mas também pelo peso nos orçamentos familiares.

Os dados disponíveis indicam que se desperdiça em Portugal cerca de 184 quilos de comida por pessoa, todos os anos. Segundo a Comissão Europeia cerca de 10% do desperdício alimentar na União Europeia está associado à má interpretação das datas de validade. Portanto, diz a empresa, cerca de 18 quilos de alimentos por pessoa podem estar a ser desperdiçados anualmente em Portugal devido à confusão que ainda existe sobre o etiquetado das datas.

No inquérito 30% das pessoas admitiu não saber interpretar o que realmente indica a data “Consumir de preferência antes de”. Uma confusão mais evidente entre os jovens, sendo que um em cada três consumidores entre os 18 e os 34 anos assume ter dificuldades em interpretar estas datas.

A empresa tem desde 2021 a campanha “Observar, Cheirar, Provar”, um selo que é colocado em embalagens de alimentos para relembrar que, mesmo depois de ultrapassada a data, o produto pode continuar em boas condições se mantiver bom aspeto, cheiro e sabor.

Todos os anos são desperdiçadas mais de 2.500 milhões de toneladas de alimentos em todo o mundo, o que representa 40% da comida produzida a nível global.

A “Too Good to Go” é uma empresa que através de uma aplicação (APP) liga os utilizadores a lojas parceiras para salvar alimentos não vendidos e impedir que sejam desperdiçados.

Tem mais de 100 milhões de utilizadores registados e 175.000 parceiros ativos em 19 países da Europa, América do Norte e Austrália. Desde o seu lançamento, em 2016, a empresa salvou mais de 400 milhões de refeições do desperdício, o equivalente a mais de um milhão de toneladas de dióxido de carbono evitadas.

A app está em Portugal desde outubro de 2019 e tem mais de dois milhões de utilizadores e mais de 4.000 estabelecimentos associados.

A divulgação do estudo foi feita no Dia Mundial da Terra, que se comemora hoje para chamar a atenção para a importância do planeta e necessidade de preservar os recursos naturais.

Para este ano a ONU desafia cidadãos, empresas e governos a unirem esforços no aumento das energias renováveis, triplicando a produção global de eletricidade de fontes limpas até 2030.