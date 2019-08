“Saiu a lei, saiu a regulamentação, um pouco tardia, mas saiu, e o que acontece é que estamos pior do que estávamos antes” porque nessa altura “havia disponível em lojas físicas” o óleo de canabidiol (CBD), que era considerado um suplemento alimentar, “agora nem isso há”, lamentou à agência Lusa Carla Dias.

Com a aprovação da lei, o óleo de canabidiol, um dos componentes da canábis, passou a ser considerado um medicamento que tem de ser vendido nas farmácias, o que ainda não está a acontecer.

Devido a esta situação, todos os dias chegam ao observatório “imensos contactos” de “pessoas que estão a sofrer” e de pessoas que estão com problemas oncológicos, que estavam a melhorar com o CBD e o Tetrahidrocanabinol (THC) e que agora têm de ir comprar fora de Portugal, sem saber o que estão a consumir.

“Eu percebo que os suplementos alimentares tenham sido retirados do mercado porque não tinham consistência e qualidade, mas têm que arranjar uma alternativa”, defendeu Carla Dias, mãe de uma menina de dois anos com epilepsia refratária que viu o seu estado de saúde “melhorar substancialmente” com este óleo.

A presidente do OPCM disse que já contactou a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) que dá como “desculpa” que as empresas “não estão a pedir autorizações de colocação no mercado, quando o observatório tem conhecimento que há muitas empresas a pedir essa autorização”.

“Temos pedido uma reunião com o Infarmed que tem sido sucessivamente adiada, queremos perguntar porque não arranja uma solução” - uma vez que outros países já arranjaram -, para “ter em Portugal preparações e substâncias que já tem certificado de qualidade noutros países”.