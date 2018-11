Setenta municípios receberam hoje, em Coimbra, a Bandeira Verde de Autarquia Familiarmente Responsável, que representam quase mais 15% do que os municípios distinguidos em 2017, que foram 61.

O acréscimo de câmaras premiadas tem sido constante ao longo dos dez anos da iniciativa do OAFR, tal como das autarquias participantes no inquérito, sublinhou Maria Teresa Ribeiro, do Observatório, durante a sessão de entrega das bandeiras, hoje, ao final da tarde, no auditório do CEFA/Fundação para os Estudos e Formação Autárquica, em Coimbra.

Este ano candidataram-se ao galardão 130 municípios (42% do total nacional), mais 15 do que em 2017 e mais 92 do que em 2009 (ano da estreia da iniciativa), tendo sido distinguidos mais nove e mais 57 do que em 2017 e 2009, respetivamente.

Das 70 autarquias distinguidas este ano, sete receberam a bandeira pelo décimo ano consecutivo – Angra do Heroísmo, na ilha Terceira (Açores), Cantanhede (distrito de Coimbra), Torres Novas (Santarém), Torres Vedras (Lisboa), Vila de Rei (Castelo Branco), Vila Real de Santo António (Faro) e Vila Real.