Em declarações à agência Lusa, o responsável da Proteção Civil no Alentejo, José Ribeiro, referiu que no no Zmar foram realojadas cerca de 30 pessoas e na Pousada da Juventude em Almograve 21.

Todas as pessoas deste grupo, realojado durante a madrugada, estão negativas para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, acrescentou a fonte.

A Rádio Renascença tinha já referido que cerca de duas dezenas de migrantes foram realojados no Eco Resort Zmar, em Odemira, durante a passada madrugada.

Em comunicado enviado às redações, a GNR explicou que a sua presença no local "surgiu na sequência de um pedido de apoio dos Serviços da Proteção Civil Municipal de Odemira, para garantir as condições de segurança de cidadãos a deslocar para as instalações do «ZMar Eco Experience»".

Assim, "por ter sido decretada a requisição temporária, por motivos de urgência e de interesse público e nacional daquele empreendimento, durante a madrugada de hoje, pelas 04h00, a Guarda apoiou a referida operação para garantir as condições de segurança no transporte dos cidadãos em apreço".

As autoridades referiram ainda que "a operação contou com o reforço do Comando Territorial de Beja e da Unidade de Intervenção, tendo decorrido sem incidentes".

No final da semana passada, o Governo decretou uma cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Almograve, no concelho de Odemira, devido à elevada incidência de casos de covid-19, sobretudo entre trabalhadores do setor agrícola, muitos deles migrantes.

António Costa sublinhou que "alguma população vive em situações de insalubridade habitacional inadmissível, com hipersobrelotação das habitações”, relatando situações de "risco enorme para a saúde pública, para além de uma violação gritante dos direitos humanos”.

Na altura, num despacho em Diário da República, com efeitos imediatos, o Governo decretou “a requisição temporária, por motivos de urgência e de interesse público e nacional, da totalidade dos imóveis e dos direitos a eles inerentes que compõem o empreendimento ‘ZMar Eco Experience’, localizado na freguesia de Longueira-Almograve".

Desde o final da semana passada, um grupo de proprietários de casas do complexo tem protestado à entrada do Zmar contra o recurso às suas habitações para esse fim, tendo passado a contar com o reforço de funcionários do empreendimento.

O empreendimento, que ocupa 80 hectares, integra serviços comuns, como piscina ou ‘spa’, e cerca de 260 casas individuais, das quais perto de 100 pertencem ao próprio complexo e as outras 160 são de privados.

O advogado que representa um grupo de proprietários de casas no Zmar, em Odemira, revelou ontem que interpôs em tribunal uma providência cautelar contra a fundamentação da requisição temporária do complexo turístico decretada pelo Governo.