Morreu Odete Santos, numa altura em que a política é polarizada vozes da esquerda e da direita uniram-se para elogiar "uma mulher de combate" a quem nunca faltou “coerência, coragem e irreverência”.

Nascida na Guarda, a advogada juntou-se ao PCP em pleno ano de revolução de 25 de abril e a partir daí a sua união ao partido haveria de marcar a política portuguesa. Tendo sido deputada à Assembleia da República entre 1980 e 2007, tendo exercido também vários cargos a nível partidário e autárquico, em Setúbal.

Na nota divulgada, o Secretariado do Comité Central assinala o percurso partidário da antiga deputada, que foi a principal voz do PCP na defesa da despenalização do aborto, em 1984, quando foi aprovada a primeira lei, em 1998, no primeiro referendo e em 2007, quando ganhou o 'sim'.

"Odete Santos destacou-se pelo seu compromisso com os trabalhadores e o povo, com uma particular ligação com a juventude, afirmando a sua notável capacidade, profundidade de análise, solidariedade, dedicação, frontalidade, coragem e força de intervenção", enaltece o PCP, recordando também a sua intervenção pela igualdade e a emancipação da mulher."

Foi considerada a deputada mais mediática do PCP e, na altura da sua saída do parlamento, o ex-secretário-geral comunista Jerónimo de Sousa elogiou-a como "uma mulher apaixonada e apaixonante" que "põe o coração nas palavras".

Em declarações à RTP na sede do PCP, Jerónimo de Sousa recordou Odete Santos, afirmando ser uma mulher que "sempre procurou identificar-se e lutar por grandes causas sociais. Uma mulher destacada no direito laboral, particularmente os direitos laborais das mulheres".

"Foi uma mulher de combate que sempre procurou identificar-se e lutar por grandes causas sociais. Uma mulher destacada no direito laboral, particularmente os direitos laborais das mulheres, que na altura estavam sempre por baixo. Tinha uma particularidade: com o que a vida lhe trouxe, levarando a várias perdas familiares, foi uma mulher que reagiu. Foi capaz de guardar a sua dor e falar à juventude com apelo. Foi das coisas mais marcantes para mim. Estava ali uma mulher que sabia do que falava e sempre com respeito pelo adversário", disse o antigo líder do PCP. Este respeito pelo adversário foi reconhecido por vários colegas de parlamento, inclusive Paulo Rangel que o partilhou numa publicação elogiosa no X, antigo Twitter. Também Luís Montenegro, presidente do PSD, manifestou o seu pesar pela morte da antiga deputada do PCP Odete Santos, lembrando que tiveram diferenças de opinião, “mas envolvidas num respeito intelectual e político únicos”. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou Odete Santos como sendo uma das deputadas mais carismáticas do parlamento e enaltecendo a sua “coerência, coragem e irreverência”.