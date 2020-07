Além do presidente do município e do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, participaram na reunião o secretário de Estado da Saúde, António Sales, e o secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita.

Membros do Governo estão a reunir-se com autarcas dos concelhos cujas freguesias estão em estado de calamidade devido à covid-19.

Para terça-feira, está marcado um Conselho de Ministros extraordinário para analisar as medidas de desconfinamento devido à pandemia, adiantou à agência Lusa fonte da Presidência do Conselho de Ministros.

Na quinta-feira, o Conselho Ministros reuniu-se, como habitualmente, mas não foi anunciada qualquer decisão nesse sentido.

Em situação de calamidade estão 19 freguesias dos concelhos da Amadora, Odivelas, Loures, Sintra e Lisboa, enquanto à restante à Área Metropolitana de Lisboa foi aplicada a situação de contingência (nível intermédio).

A situação de alerta (nível mais baixo de intervenção previsto na Lei de Bases de Proteção Civil) foi declarada em todo o restante território nacional continental, tendo então o primeiro-ministro, António Costa, avisado que Portugal se iria manter nesta situação até a pandemia de covid-19 estar ultrapassada.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 560 mil mortos e infetou mais de 12,52 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.654 pessoas das 46.221 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.