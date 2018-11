“Um dos grandes problemas em Portugal é que os Governos se viciam em impostos, isto é uma orgia de impostos, e os proprietários são vítimas, mas são três milhões de vítimas”, afirmou o presidente da APPROP, João Caiado Guerreiro, em declarações à agência Lusa, no âmbito da votação das propostas para o OE2019.

Fundada em julho deste ano, a APPROP foi constituída com objetivo de “ser a associação de todos os proprietários em Portugal”, dispondo de delegações no Porto, em Faro, em Coimbra, na Guarda, no Oeste, no Algarve e em Vila Real, e contabilizando já “mais de três mil membros”.

“Há muitas pessoas que percebem que a propriedade privada, particularmente a propriedade imobiliária, está a ser vítima de um ataque sem precedentes históricos, ou talvez no Verão Quente de 1975 [um dos momentos mais complicados do processo revolucionário em Portugal], nos últimos tempos através dos impostos”, avançou João Caiado Guerreiro.

Neste sentido, a APPROP pretende representar todos os cerca de três milhões de proprietários que há em Portugal, “porque a casa é o maior investimento das pessoas e hoje em dia está sobrecarregada com enormes custos fiscais e enormes custos com taxas”.