Questionado sobre as advertências de Bruxelas à proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), precisamente quando este é o primeiro que prevê um excedente orçamental, Gentiloni admitiu que é necessário explicar aos cidadãos o que está em causa, e sublinhou que as pessoas “devem perceber antes de tudo que os resultados em Portugal foram muito positivos nos últimos anos”.

“Basta pensar que desde 2014 a dívida portuguesa recuou 15 pontos, e […] espera-se que o orçamento português tenha um excedente pela primeira vez. Por isso, temos resultados muito positivos”, destacou.

O comissário italiano – que sucedeu a Pierre Moscovici na tutela dos Assuntos Económicos e Financeiros – apontou, no entanto, que há duas metas específicas “no quadro do processo de vigilância económica da Comissão”, designadamente “o saldo estrutural e a despesa pública”, nas quais Bruxelas identificou “riscos de desvio”.

“Nestes dois pontos, Portugal apresenta, juntamente com outros nove países membros da zona euro, um risco de desvio. Mas estou certo de que, com os compromissos sérios do Governo e de Mário Centeno, que terá certamente a experiência para o fazer, esse risco será prevenido”, afirmou.

A concluir, Gentiloni aconselhou as autoridades portuguesas a, “acima de tudo, ter sob controlo a despesa pública”.

Na última quarta-feira, a Comissão Europeia considerou que o plano orçamental português continua a apresentar “risco de incumprimento” do Pacto de Estabilidade e Crescimento e convidou o Governo a tomar as medidas que se revelarem necessárias.

Segundo a Comissão, “o saldo estrutural recalculado no plano orçamental atualizado está próximo do objetivo orçamental de médio prazo em 2020, mas a Comissão projeta um risco de desvio significativo do ajustamento necessário com vista ao objetivo orçamental de médio prazo em 2019 e 2020, com base numa avaliação global dos dois pilares”.

O Ministério das Finanças, liderado por Mário Centeno, tem reafirmado que "Portugal sempre cumpriu as metas estabelecidas, tendo superado as previsões da Comissão Europeia nos últimos quatro anos".