De acordo com o governante, que falava em Portalegre no decorrer da cerimónia de Juramento de Bandeira de 120 guardas provisórios da GNR, o plano plurianual de admissões, integrado no Orçamento do Estado para 2020, vai permitir integrar só naquela força de segurança mais de mil novos militares.

No decorrer do seu discurso no Estádio Municipal de Portalegre, Eduardo Cabrita afirmou que a GNR tem um papel “decisivo” no “contributo” da imagem de Portugal como “um dos países mais seguros do mundo”, contribuindo ainda essa imagem para a qualidade de vida dos portugueses, coesão social, territorial e para a imagem que o país projeta, atraindo investidores e turistas.

O ministro da Administração Interna congratulou-se ainda com os resultados apresentados recentemente pelo Eurobarómetro, que destaca a confiança dos portugueses na ação das forças de segurança.