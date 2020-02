No total, foram apresentadas cinco propostas de alteração ao orçamento da agência de notícias, uma do Bloco de Esquerda (BE), três do Partido Comunista Português (PCP) e uma do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), sendo que este último incluiu também a RTP na sua proposta. A proposta do PAN não foi ainda votada.

As propostas já votadas tiveram os votos favoráveis do BE, PCP, PAN e Chega.

A proposta do BE previa o reforço da verba da Lusa "no valor de 1,5 milhões de euros anuais, acrescido de IVA à taxa legal em vigor".

Para o Bloco, "esta verba adicional pretende dar resposta ao subfinanciamento da agência Lusa que se agravou recentemente com o corte orçamental inaceitável imposto pelo acionista Estado em 2019, bem como com o esforço orçamental de implementação do PREVPAP [programa de regularização de trabalhadores precários] e do descongelamento do IRCT, relativo a promoções e avaliações de desempenho, que não foram refletidos num aumento da indemnização compensatória".