“Obviamente, votamos contra”, acrescentou.

Num pedido de esclarecimento, o vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia acusou o PSD de ter “visíveis dificuldades em justificar o voto contra”, dizendo que os sociais-democratas “não apresentaram uma única alternativa”.

“Andámos anos a ouvir o PSD dizer que o diabo estava no défice, na dívida pública elevada. Era o que mais faltava ver o PSD encontrar o diabo no excedente orçamental”, criticou o deputado do PS.

João Paulo Correia defendeu que a economia portuguesa tem crescido acima da média europeia nos últimos anos “e vai continuar a crescer em 2020”.

“Sabe porquê? Porque as boas políticas que contaram com o voto contra do PSD e da direita são reforçadas neste Orçamento do Estado”, afirmou.

O deputado do PS contestou também o argumento de aumento da carga fiscal, repetindo que a receita dos impostos subiu “à conta do bom desempenho da nossa economia”.

“O PSD bate no peito sobre a carga fiscal, mas votou contra ao fim da sobretaxa do IRS e contra a descida da taxa do IVA da restauração”, afirmou.