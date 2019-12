"Pensamos que esta proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2020 vem reforçar a nossa preocupação, relativamente à necessidade de alterar a Lei de Finanças Regionais, designadamente no que diz respeito a esta questão da transferência de montantes para as regiões autónomas, ao abrigo do princípio da solidariedade e do fundo de coesão", afirmou o deputado social-democrata madeirense Brício Araújo.

Numa conferência de imprensa realizada junto ao Palácio de São Lourenço, a residência oficial do representante da República, o parlamentar criticou as “injustiças do Orçamento do Estado”, considerando que acabam por evidenciar a “necessidade de rever a Lei das Finanças Regionais”.

Brício Araújo apontou que a atual lei tem vindo a “prejudicar a Madeira nas transferências do OE comparativamente aos Açores”.