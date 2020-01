Em causa está o modo de pagamento das quotas, que deve ser por transferência bancária, débito ou vale postal, conforme o regulamento aprovado no Conselho Nacional do partido, em novembro de 2019.

A maioria dos militantes na Madeira paga as quotas diretamente na sede.

"O dr. Rui Rio foi eleito há dois anos com a mesma situação, até com mais votantes, cerca de 2.800, e ninguém pôs em causa", disse o secretário-geral, reforçando que o partido, na Madeira, considera que os 2.500 militantes com as quotas em dia "têm legitimidade eleitoral para votar".

As eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se no sábado, com uma eventual segunda volta uma semana depois, e congresso marcado entre 07 e 09 de fevereiro, em Viana do Castelo.

Concorrem o atual presidente Rui Rio, o vice-presidente da Câmara de Cascais (distrito de Lisboa) Miguel Pinto Luz e o antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro.